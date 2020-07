Prima il nubifragio, poi un incendio

Danni in un capannone di Urgnano Nella mattinata di sabato 25 luglio i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio sul tetto di un capannone in via Silone a Urgnano, già danneggiato venerdì dal nubifragio.

I vigili del fuoco del distaccamento Dalmine e i volontari di Treviglio sono intervenuti nella mattinata del 25 luglio a Urgnano con 5 mezzi per un incendio al tetto di un capannone in via Ignazio Silone. Si tratta di un edificio che ospita una decina di attività tra uffici, negozi e un ristorante e che già venerdì aveva subito danni a causa del maltempo: il vento, infatti, aveva scoperchiato il tetto e si erano verificate infiltrazioni al piano superiore. Secondo una prima ricostruzione, stamattina alcuni operai stavano iniziando a sistemare il tetto danneggiato, posando la guaina a caldo. Per cause ancora da chiarire si è acceso un incendio sul lato nord. Le fiamme, pur avendo interessato una superficie contenuta – circa 7 metri quadrati – hanno sprigionato una colonna di fumo visibile in tutta la zona. Scattato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco con 5 mezzi, hanno spento le fiamme e avviato la bonifica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA