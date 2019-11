Protezione civile, fondi dalla Regione

Ai bergamaschi oltre 196 mila euro L’annuncio di Malanchini, consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza: «Con questi contributi Regione Lombardia sostiene concretamente la preziosa attività dei volontari della Protezione civile, dando loro la possibilità di acquistare e mezzi attrezzature necessarie per la prevenzione e la gestione delle emergenze».

«Arrivano nuovi contributi regionali per la Protezione civile bergamasca. È stato infatti approvato il Piano per l’assegnazione di contributi su base triennale per l’acquisizione di attrezzature e mezzi per l’implementazione dell’operatività di protezione civile a livello provinciale. Il contributo complessivo concesso sui tre anni è pari a 1.542.283 euro: di questi in Bergamasca arriveranno per il 2019 196.303 euro. A ricevere il finanziamento la sezione Ana Bergamo con 24.143 euro, l’Associazione Volontari Aib Pc Barzana con 27.000 euro, il Gruppo volontari per la Protezione civile con 26.687 euro, la Squadra volontari Aib Val Gandino con 24.521 euro, il Gruppo intercomunale Dalmine con 27.000 euro, il Gruppo comunale Bergamo con 17.190 euro, il Gc Seriate con 12.841 euro, il Gc Palosco con 20.986 euro e il Gc Fonteno con 15.934 euro». Lo ha annunciato nella serata di mercoledì 6 novembre Giovanni Malanchini, consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia.

«Con questi contributi – sottolinea – ancora una volta Regione Lombardia sostiene concretamente la preziosa attività dei volontari della Protezione civile, dando loro la possibilità di acquistare e mezzi attrezzature necessarie per la prevenzione e la gestione delle emergenze. L’istituzione regionale è grata per il grande lavoro che gli uomini della Protezione civile svolgono quotidianamente e questi finanziamenti sono una boccata di ossigeno per questo importante Corpo».

