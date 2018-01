Rapina e minaccia cassiera con il coltello

Denunciato 18enne a Caravaggio Ha tentato il colpo ma poi è stato rintracciato e denunciato dai carabinieri e dalla Polizia Locale.

Nel pomeriggio di martedì 9 gennaio i carabinieri della Compagnia di Treviglio, supportati dagli agenti della Polizia Locale di Caravaggio, hanno rintracciato e denunciato in stato di libertà un 18enne italiano incensurato residente nel cremonese, dopo aveva tentato una rapina ai danni del «Lidl» di Caravaggio. Il giovane ha minacciato con il coltello le cassiere del supermercato per farsi consegnare l’incasso.

La pronta reazione del personale del punto vendita ha però scoraggiato il rapinatore, che poi è fuggito a piedi. Tramite “112”, è stato dato l’allarme alla Centrale Operativa dei Carabinieri della Compagnia di Treviglio, che ha inviato sul posto una gazzella per le ricerche del fuggitivo. In campo anche gli agenti della Polizia Locale di Caravaggio. I militari hanno fermato il giovane, che è stato portato in Caserma a Treviglio. Il 18enne è stato denunciato a piede libero data la trascorsa flagranza, dovrà rispondere di tentata rapina aggravata. La sua posizione è ora al vaglio della magistratura.

