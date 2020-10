Rapine e scippi agli anziani in strada

a Treviglio e Fara d’Adda: arrestato In carcere un 33enne, è accusato di aver messo a segno almeno 3 rapine e 10 furti tra luglio e ottobre.

Sabato sera, i Carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di rapina e furto a carico di un 33enne originario del Marocco, regolare sul territorio nazionale, domiciliato a Treviglio, a conclusione dell’attività di indagine compiuta dai militari delle Stazioni di Fara Gera d’Adda e Treviglio, per una serie di rapine e furti con strappo in danno di persone anziane che percorrevano a piedi le strade di questi paesi.

La tecnica utilizzata dall’indagato, ritenuto colpevole di almeno 3 rapine e 10 furti commessi tra luglio e ottobre scorsi, era quella di individuare persone anziane, seguendole in sella alla propria bicicletta, per sorprenderle alle spalle e strappare loro gli oggetti di valore che portavano addosso (orologi, bracciali, collane, cellulare e soldi). Quando questi opponevano resistenza li minacciava, spintonandoli e strattonandoli.

Grazie alle denunce sporte tempestivamente alle Stazioni Carabinieri di Fara Gera d’Adda e Treviglio, coordinate dalla Compagnia Carabinieri di Treviglio, e alle risultanze delle indagini subito avviate, condotte tramite l’acquisizione di descrizioni delle caratteristiche fisiche dello scippatore e alla successiva individuazione e relativo riconoscimento fotografico, nonché alla visione di taluni filmati dei sistemi di videosorveglianza comunali, è stata emessa l’ordinanza di custodia cautelare in carcere dal gip del Tribunale di Bergamo, su richiesta di quella Procura della Repubblica, eseguita ieri, in tarda serata, dai carabinieri della Stazione di Fara Gera d’Adda che, dopo aver fatto irruzione all’interno dell’abitazione di Treviglio, hanno arrestato l’indagato e lo hanno portato in carcere a Bergamo, a disposizione dei magistrati per il previsto interrogatorio di garanzia.

