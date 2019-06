Razzia di oltre 500 profumi a Treviglio

La spaccata alla profumeria Natali Il bottino di quasi 50 mila euro: colpo all’alba di venerdì 28 giugno alla profumeria Natali di via Matteotti. «Mai successo in 25 anni, ma non ci arrendiamo» dice la titolare.

Hanno agito in poco meno di quattro minuti e sono riusciti a portare via almeno 500 profumi per un valore complessivo di circa 50 mila euro. È il bottino della spaccata alla profumeria Natali in via Matteotti a Treviglio. La banda di ladri, due o tre persone, hanno agito all’alba di venerdì 28 giugno, intorno alle 5, e in pochi minuti hanno fatto razzia di profumi e creme. Hanno sfondato a colpi di mazza la porta e poi forzato la serratura: subito è scattato l’allarme collegato alla videosorveglianza. Gli addetti alla sicurezza sono arrivati in tempo per vedere i ladri in fuga a bordo di un’auto. «Non era mai successo in 25 anni di attività» dice la titolare Caterina Natali. «Ma non ci arrendiamo, ripartiremo di nuovo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA