Riparare buche e tagliare l’erba

Così a Fontanella si pagano le multe Lunedì 15 luglio, presso il Tribunale di Bergamo, il sindaco di Fontanella Mauro Brambilla ha firmato la convenzione tra il ministero della Giustizia e il Comune per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

La legge numero 120 del 2010, ha introdotto il lavoro di pubblica utilità come sanzione sostitutiva per reati di non particolare gravità.

«Questa convenzione – ha dichiarato il sindaco Mauro Brambilla – stipulata anche da molti Comuni del nostro territorio, è stata uno dei temi ritenuti prioritari proprio perché ha diversi benefici. Si tratta di un progetto fondato sui valori della solidarietà sociale e della rieducazione che porta un ulteriore supporto ai Comuni per i lavori di manutenzione e soprattutto non ha costi».

La convenzione prevede l’accesso per un numero massimo di 6 persone e l’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice indica la durata del lavoro. Le prestazioni riguarderanno soprattutto il lavoro nella manutenzione, nel decoro di beni del patrimonio e del verde pubblico e altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

