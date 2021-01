Rogo alla Remer di Cassano

Capannoni distrutti L’azienda che produce rubinetti è stata sponsor della Blu Basket di Treviglio. Intervenute 6 squadre di pompieri, compresi i vigili del fuoco di Treviglio . Danni incalcolabili: il fuoco ha mangiato la struttura della logistica.

Imponente incendio nella serata del 31 dicembre alla ditta Remer di Cassano d’Adda: intorno alle 20,30 il fuoco si è levato dai capannoni dell’azienda che produce rubinetti e che è stata fino a due anni fa sponsor della Blu Basket di Treviglio, le fiamme erano visibili a chilometri di distanza e hanno intaccato in modo drammatico le strutture dell’azienda, nell’area industriale di Cassano.

In particolare, sono stati pesantemente danneggiati i capannoni dove è installata la logistica e quello dell’impianto di pulitura. Sul posto sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco con altrettante autobotti, in supporto anche i vigili del fuoco di Treviglio.I pompieri hanno lavorato fino a notte fonda per domare il rogo, smassare il materiale e mettere in sicurezza l’area. Ignote le cause al momento, ma non si esclude alcuna ipotesi.

Danni incalcolabili, soltanto nei prossimi giorni sarà possibile fare una stima di quanto il rogo ha distrutto, tra capannoni, materiale e macchinari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA