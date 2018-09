Romano, minaccia la moglie di morte

Erano presenti i tre figli piccoli: arrestato Un uomo di 47 anni allontanato dalla casa di famiglia nella notte a Romano: i maltrattamenti andavano avanti da anni.

Maltrattamenti fisici e psicologici sulla moglie, davanti ai tre figli piccoli: nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 settembre i Carabinieri di Treviglio hanno dato esecuzione all’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare di un marito maltrattante, un muratore albanese 47enne. I fatti si sono verificati a Romano di Lombardia; qui una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Treviglio è intervenuta dopo l’ennesima furibonda lite tra due coniugi, oramai separati di fatto in casa. La donna, una giovane donna albanese di 30 anni, nei mesi scorsi, aveva già denunciato al Comando Stazione Carabinieri di Romano di Lombardia la situazione di violenza fisica e psicologica costretta a subire dal proprio coniuge, quasi 20 anni più grande di lei. Una chiamata al «112» ha quindi dato l’allarme e così determinato l’intervento dei Carabinieri. Anche davanti ai militari dell’Arma il 47enne ha minacciato di morte la consorte.

A questo punto nei confronti dell’uomo è scattata la misura precautelare dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare che, come disposto con il pm di turno della Procura della Repubblica di Bergamo, andrà in convalida davanti al Gip del Tribunale orobico. Gli atti di violenza contestati al 47enne sarebbero avvenuti anche davanti ai tre figli della coppia; per tale ragione è stata contestata l’aggravante specifica della «violenza assistita». Il 47enne nell’ultimo periodo stava addirittura istigando il figlio di 12 anni nei confronti della madre, al punto tale da fargli assumere anche atteggiamenti intolleranti nei suoi confronti. Della grave e delicata situazione familiare, nell’ultimo periodo, se ne stava anche occupando attivamente un Centro Antiviolenza del territorio, in stretto contatto con i Carabinieri per prevenire appunto qualsivoglia situazione di rischio e pericolo per la donna.

