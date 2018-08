Romano, un residente dà l’allarme

Arrestato 25enne mentre ruba un’auto L’uomo stava rubando una Polo lasciata parcheggiata dal proprietario in una pubblica via di Romano di Lombardia.

Ha tentato di rubare una macchina in piena notte ma un residente della zona lo ha notato e ha chiamato le forze dell’ordine. Arresto in flagranza di reato per tentato furto aggravato per un marocchino 25enne pregiudicato, domiciliato nella Bassa Bergamasca, catturato nella notte tra mercoledì e giovedì 23 agosto: le manette sono scattate con l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Treviglio.

L’uomo stava rubando una Polo lasciata parcheggiata dal proprietario in una pubblica via di Romano di Lombardia. Una pattuglia dei carabinieri di Romano in servizio di controllo notturno del territorio, a seguito di una segnalazione di un cittadino, hanno quindi fermato un giovane marocchino con alle spalle già diversi precedenti mentre stava tentando di forzare il nottolino di accensione di un’utilitaria parcheggiata in via Cucchi.

Nonostante un primo tentativo di fuga, il giovane è stato comunque bloccato dai militari e ammanettato. Dopo una perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati un cacciavite di grosse dimensioni ed una pinza tipo «pappagallo». Nella mattinata di giovedì sarà giudicato in Direttissima.

