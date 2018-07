Incidente al rondò per Cologno

Si ribalta un’auto, traffico bloccato Si è ribaltata un’auto sulla provinciale 591 all’altezza del rondò per Cologno: l’incidente alle 18.30. Viabilità ripresa dopo un’ora.

Traffico in tilt per un’ora in via Bergamo all’altezza del rondò per Cologno: l’incidente è avvenuto intorno alle 18.30 di venerdì 27 luglio e sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con un’ambulanza oltre a una volante del comando provinciale di Bergamo. Un’auto è finita contro un ostacolo all’altezza del magazzino «Le Matte»: ferito un uomo, ma non sarebbe in gravi condizioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA