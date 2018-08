Ruba in casa e poi scassina 5 auto

Arrestato 20enne a Caravaggio Tenta un furto in appartamento e poi cinque spaccate ad auto parcheggiate alla stazione ferroviaria. Arrestato 20enne pluripregiudicato.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Treviglio hanno arrestato in flagranza di reato un marocchino 20enne, irregolare e con alle spalle già altri precedenti penali. Il giovane è stato catturato nella frazione di Vidalengo di Caravaggio, dopo aver tentato un furto in abitazione e, successivamente, compiuto ben 5 spaccate su autovetture in sosta nei pressi della stazione ferroviaria. È stata una chiamata al “112” fatta da un passante ad attivare l’intervento di una “gazzella” e a consentire l’arresto del 20enne per tentato furto pluriaggravato e continuato. Il giovane è stato bloccato proprio mentre stava tentando di scardinare la portiera di un’auto.

Un arresto che dimostra come la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine possa portare a risultati operativi molto più efficaci.

