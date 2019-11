Ruba otto bottiglie di alcolici

«Mi servivano per tornare a casa» Arrestato un bulgaro 57enne che al giudice ha dato una spiegazione piuttosto fantasiosa.

Le bottiglie mi servivano per pagare l’autista che mi avrebbe riportato in Bulgaria. Ma io non ho spinto nessuno per rubarle». Ha spiegato così in aula il suo gesto un bulgaro di 57 anni, arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Treviglio con l’accusa di rapina impropria al supermercato Italmark di Treviglio, per essersi impossessato di otto bottiglie di alcolici (valore complessivo circa 124 euro), dando pure uno spintone all’addetto alla vigilanza per scansarlo e riuscire così a fuggire con il bottino.

«Ho un lavoro di import export di auto usate dall’Italia alla Bulgaria con un socio: questi però è partito senza lasciarmi del denaro – ha spiegato ieri mattina in direttissima l’uomo, assistito dall’avvocato Marco Sighinolfi –. Ho trovato un passaggio per tornare in patria comunque e le bottiglie le avrei usate per ricompensare il conducente».

