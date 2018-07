Ruba profumi per circa 10 mila euro

Caravaggio, denunciato dipendente Da tempo un’azienda di Caravaggio operante nel settore del commercio di profumi rilevava degli strani ammanchi, non riconducibili però ad “intrusioni esterne”.

Allertati i Carabinieri, lunedì è quindi scattato il blitz. Fermato ad un posto di controllo, un 44enne, di origini egiziane, residente in provincia di Lodi, è stato trovato in possesso di numerosi profumi di grandi firme nazionali ed internazionali senza esserne in grado di giustificarne il possesso. Dopo aver cercato in un primo momento di giustificarsi, a seguito delle precise contestazioni mosse dai carabinieri, l’uomo ha ammesso le proprie responsabilità. Perquisita anche la sua casa nel lodigiano e rinvenuti così altri prodotti cosmetici e scatoloni riconducibili sempre alla sua azienda. In tutto sono stati recuperati circa 70 kg di merce, per un valore commerciale di circa 10.000 euro.

Contattata poi la proprietà dell’azienda, si è quindi avuta la conferma dell’avvenuta indebita sottrazione di tali beni. E’ così scattata la denuncia in stato di libertà per furto aggravato dalla relazione professionale. Ora la posizione dello straniero, regolare in Italia e senza precedenti, è al vaglio della Magistratura Bergamasca. Avviata nei suoi confronti altresì la procedura di licenziamento per “giusta causa”. L’intera refurtiva è stata debitamente restituita alla proprietà dell’azienda.

