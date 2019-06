Salvini a Treviglio: «Far saltare tutto?

Prima voglio finire il contratto» Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a Treviglio. «Voglio portare a casa l’autonomia della Regione Lombardia, le riforme della scuola e della giustizia, dimezzando i tempi dei processi» ha chiarito il leader della Lega.

«A volte mi dicono perché non vai a votare e fai saltare tutto? Perché io prima voglio portare a casa il contratto: l’autonomia della Regione Lombardia, le riforme della scuola e della giustizia, dimezzando i tempi dei processi e stabilendo il principio che se un magistrato fa politica smette per tutta la vita di fare il magistrato». Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini intervenendo nella serata di giovedì 27 giugno alla festa della Lega a Treviglio.

«E poi c’è la riforma fiscale da fare - ha aggiunto Salvini - e io sono testone: ci sono ancora opere pubbliche, l’Alta velocità ferroviaria, e finché riesco a lavorare sto li e vado avanti, ma ogni tanto qualcuno dei 5 stelle...Però abbiamo fatto miracoli finora, grazie a voi. E ci sono italiani che vogliono pagare meno tasse da Nord a Sud e ho bisogno di sindaci coraggiosi, che abbiano idee chiare. Se ho soltanto una casa popolare, quella va prima all’italiano. Non abbiamo amici tra banchieri, finanzieri, multinazionali, a Strasburgo, Parigi, Berlino, ma tanti tra gli italiani».

«Per la prima volta proveremo a eleggere un commissario europeo della Lega»: è l’annuncio fatto dal vicepremier davanti al folto pubblico della Bassa Bergamasca. «Nessuno – ha aggiunto – avrebbe pensato che Lega avrebbe avuto il 34% dei voti, ma con questa forza andremo a cambiare le regole europee su agricoltura, commercio e lavoro, usando bene i voti».

È poi tornato sul tema caldo degli sbarchi. «Gli sbarchi sono calati dell’86 per cento, anche se ogni tanto arrivano di notte con barchini e canotti e non si può far niente. A oggi nel 2019 ci sono stati 2.500 sbarchi: nel 2016, il 31 agosto, con Renzi al governo, in 4 giorni erano arrivati in 13 mila. E Renzi diceva: è tutto sotto controllo, non c’è alcuna emergenza».

«Oggi ancora 2.500 sono comunque di troppo ma, per il primo anno, sono stati più gli espulsi degli arrivati. Ma non c’è niente gratis e torneranno a processarmi per sequestro di persona – ha aggiunto –. Ma se voi ci siete, non mollo e non cambio idea. È poi disgustoso vedere alcuni fuorilegge del Pd che usano 42 immigrati per fare politica sulla pelle degli italiani. Sono loro i complici degli scafisti» riferendosi al caso Sea Watch. «Per me il problema si risolve in 5 minuti: 50 mila euro di multa alla Ong, il sequestro della barca, l’arresto dell’equipaggio e l’allontanamento degli immigrati dal territorio italiano. Così il problema si risolve» ha aggiunto Salvini.

«Sul tema immigrazione abbiamo dimostrato di far da soli: in Friuli mi diceva il presidente Fedriga che gli immigrati entrano a piedi. Ebbene, dal primo luglio inizieranno pattuglie miste di poliziotti italiani e sloveni. Se non bastano, metteremo le barriere di protezione sul confine, perché i confini ci sono perché hanno un senso» ha concluso poi il vicepremier.

