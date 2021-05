Sbalzato dalla moto a Comun Nuovo: grave giovane di 23 anni L’impatto con un’auto guidata da una giovane donna all’ottavo mese di gravidanza. Sul posto l’Elisoccorso da Bergamo.

Un giovane motociclista è stato trasportato in Elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII dopo essere rimasto vittima di un incidente a Comun Nuovo che ha coinvolto anche una giovane donna di 27 anni all’ottavo mese di gravidanza. Il ragazzo di 23 anni è stato sbalzato dalla moto, una Kawasaki, mentre viaggiava lungo via Marconi in direzione Comun Nuovo dall’impatto con l’auto della donna, una Bmw, che proveniva dalla direzione opposta e che stava immettendosi in una traversa di via Marconi.

Sul posto sono arrivate due ambulanze, da Bergamo e Urgnano, e l’Elisoccorso. La 27enne sta bene ma è stata portata subito in ospedale a Treviglio perché sotto choc per l’accaduto e vista la gravidanza ormai al termine. Il ragazzo invece è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni in codice giallo, non sarebbe dunque in pericolo di vita. Sul posto, per gli accertamenti, anche i Carabinieri e la Polizia stradale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA