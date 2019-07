Sbalzato dalla moto, finisce in un fosso

Grave centauro di 26 anni a Fara L’Elisoccorso ha trasportato il giovane in condizioni critiche all’Istituto Humanitas di Rozzano nel pomeriggio di sabato 6 luglio.

Viaggiavano su via Bergamo a Fara Gera d’Adda in direzione opposta quando è avvenuto l’impatto intorno alle 17 di sabato 6 luglio. Ad avere la peggio un motociclista in sella a una Honda Hornet di 26 anni che si è scontrato con una Ford Fiesta guidata da una donna di 31 anni. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente: il giovane nell’urto è stato però sbalzato dalla moto ed è finito in un fosso che costeggia la carreggiata. Sotto choc la conducente dell’auto. Sul posto sono intervenute due ambulanze e l’Elisoccorso da Milano: il ragazzo è stato portato all’istituto Humanitas di Rozzano in condizioni serie ma non in pericolo di vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA