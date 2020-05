Schianto ad Arcene sulla ex statale 42 Motociclista di 65 anni in gravi condizioni

Schianto ad Arcene sulla ex statale 42

Un motociclista di 65 anni è stato trasportato in gravi condizioni con l’Elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia. L’uomo, a bordo di una Bmw, si è schiantato contro un furgoncino sulla ex statale 42 all’altezza di Arcene. L’incidente è avvenuto intorno alle 9 di giovedì 21 maggio e sul posto è accorsa la Croce Bianca di Boltiere, oltre all’Elisoccorso da Brescia. Da una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente pare che la Bmw stesse viaggiando in direzione Bergamo e il furgoncino arrivava dalla direzione opposta. All’altezza di via Carsaniche ad Arcene l’automobilista avrebbe svoltato a sinistra e l’impatto è stato inevitabile. Sul posto i carabinieri della stazione di Treviglio per ricostruire l’accaduto.

