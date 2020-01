Schianto notturno a Treviglio

19enne ricoverato a Bergamo Incidente nella notte tra sabato 11 e domenica 12 gennaio: un giovane di 19 anni è ricoverato all’ospedale di Bergamo.

Lo schianto a Treviglio, su viale del Partigiano, con sei persone rimaste coinvolte. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze, due automediche, i carabinieri della compagnia di Treviglio e i vigili del fuoco di Treviglio con due mezzi.

L’incidente è accaduto poco dopo la mezzanotte. Da una prima ricostruzione, un’Audi è uscita dallo stop di via Toti (che costeggia piazza Setti) per poi immettersi su viale del Partigiano senza accorgersi del sopraggiungere di una Volkswagen Polo. Lo scontro è stato molto forte. Ed è proprio il conducente dell’Audi ad avere avuto la peggio riportando le ferite più serie. Altre tre persone coinvolte nell’incidente sono state trasferite per ferite lievi agli ospedali di Bergamo, Romano e Zingonia. Per altre due, invece, sono state sufficienti alcune medicazioni sul posto.

