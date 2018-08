Scontro frontale, grave bimba di 9 anni

Alcol sopra i limiti, denunciato 51enne È successo nel lodigiano,la bimba è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni. L’uomo di Bariano alla guida dell’altra auto era in stato di ebbrezza ed è stato denunciato.

Uno schianto violentissimo, lungo la via Emilia a San Rocco al porto, in provincia di Lodinella tarda serata di mercoledì: due auto si sono scontrate, ridotte ad ammassi di lamiere, una bimba è finita in gravissime condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il conducente di una delle due vetture, quella che avrebbe sbandato invadendo la corsia su cui stava viaggiando l’altra, denunciato per lesioni gravissime dai carabinieri di Codogno, che hanno anche trovato nel suo sangue un tasso alcolico superiore al consentito. Si tratta di un bergamasco, di 51 anni, residente a Bariano.

