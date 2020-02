Scoperto deposito di veicoli rubati

A Treviglio ritrovati auto e furgoni Operazione dei carabinieri. I mezzi erano in un capannone di via Trento.

Mercoledì 12 febbraio i militari della sezione Radiomobile del Comando Compagnia carabinieri di Treviglio hanno localizzato un deposito di veicoli rubati in via Trento a Treviglio, poco distante dalla Scuola primaria «Attilio Mozzi». La complessa attività degli uomini dell’Arma che ha portato alla scoperta del deposito è nata a seguito del rinvenimento di alcuni veicoli provento di furto il cui monitoraggio degli spostamenti sul territorio ha portato all’individuazione dell’area geografica in cui sarebbero potute esser nascoste.

All’interno del capannone individuato, oltre a flessibili e diverso materiale da officina presumibilmente utilizzato per smontare i mezzi, sono state rinvenute due nuovissime Fiat Panda e due furgoni Peugeot Boxer che, dagli accertamenti, sono risultati esser stati recentemente rubati in provincia di Brescia e a Bergamo città. Individuato l’utilizzatore dei locali in cui sono stati trovati i veicoli rubati che, nella circostanza, sono stati recuperati e sequestrati.

