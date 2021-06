Scoppio e incendio in un garage, soccorsi ad Arzago d’Adda Il rogo è divampato dopo l’esplosione di una bombola nel primo pomeriggio di sabato 5 giugno in via Verga.

Scoppio e incendio verso le 13,30 di sabato 5 giugno ad Arzago d’Adda, nel garage di un’abitazione in via Verga. Ancora da chiarire con precisione le cause di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, a causare l’esplosione sarebbe stata una bombola di gpl. Subito dopo lo scoppio, che è stato udito in tutta la zona, sono divampate le fiamme. Erano presenti un giovane di 27 anni, che ha riportato ustioni leggere alle braccia e non ha avuto bisogno di cure mediche in ospedale, e il padre di 63 che ha inalato il fumo ed è stato accompagnato dal 118 all’ospedale di Treviglio per gli accertamenti del caso. In loro aiuto sono intervenuti i vicini di casa, che hanno cercato di governare le fiamme con canne dell’acqua ed estintori, e subito dopo sono arrivati i vigili del fuoco di Treviglio e Dalmine, con i carabinieri di Treviglio e Caravaggio. Spente le fiamme, sono partite le operazioni di bonifica e i rilievi.

