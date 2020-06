Serata di lunedì all’insegna della pioggia

Ancora allagamenti e smottamenti Ancora pioggia e vento sulla Bergamasca con acquazzoni che stanno creando disagi su tutto il territorio.

Dalle 21 in avanti numerose le chiamate ai Vigili del fuoco per allagamenti e caduta piante a Verdello, Verdellino e Treviglio. Disagi anche a Ponte San Pietro. A Rota Imagna la Protezione civile sta lavorando per una frana che avrebbe investito un capanno e una recinzione. Non ci sono feriti.

Smottamento a Rota Imagna

Intorno alle 20 segnalata anche una piccola frana sulla 470 tra San Pellegrino e San Giovanni Bianco. Intervenuta l’Anas intervenuta, la strada è stata riaperta al traffico. Pioggia violenta anche a Bergamo con tuoni e lampi.

