Serie di furti d’auto in Normandia

Arrestata 25enne: viveva a Boltiere Mandato di cattura europeo per una donna di 25 anni pluripregiudicata. L’arresto da parte dei carabinieri di Treviglio.

I militari della sezione operativa del comando compagnia carabinieri di Treviglio hanno proceduto all’arresto in esecuzione di mandato europeo nei confronti di R.H., 25enne pluripregiudicata e nullafacente domiciliata a Boltiere. L’arresto è avvenuto nella serata di mecoledì 24 giugno durante un servizio di controllo finalizzato al contrasto della microcriminalità. La 25enne è risultata destinataria di un provvedimento di cattura emesso lo scorso 13 marzo dalle autorità d’Oltralpe a seguito di un’indagine che ha sradicato un sodalizio criminale di rom che, tra marzo e dicembre 2016, in Normandia, aveva perpetrato una serie di reati predatori finalizzati al furto di auto e per cui la donna dovrà affrontare la reclusione.

Lo stesso provvedimento era stato emesso per un altro nomade dello stesso gruppo familiare, fratello dell’odierna arrestata, che dieci giorni fa era stato tratto in arresto sempre dagli uomini della Sezione in relazione al provvedimento emesso dalla Procura generale della Corte d’Appello di Rouen. Al termine delle incombenze di rito la donna è stata portata nella casa circondariale di Bergamo dove resterà a disposizione del competente giudice della Corte d’Appello di Brescia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA