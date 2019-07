Si ferisce a una gamba con il flessibile

Cortenuova, 20enne in ospedale L’ennesimo infortunio sul lavoro è accaduto nella mattinata di giovedì 18 luglio in una ditta di Cortenuova.

Stava lavorando all’interno della Diesel Car di Cortenuova quando si è ferito a una gamba con il flessibile. Sono stati attimi di paura per un operaio di vent’anni residente a Fontanella. In un primo momento l’infortunio era sembrato molto più grave di quanto invece poi è stato constato dai medici accorsi sul posto. In un primo momento era stato allertato anche l’elicottero che alla fine non è partito. È bastata l’ambulanza per trasportare il ferito in ospedale in codice giallo. Le sue condizioni, infatti, non sarebbero gravi.

