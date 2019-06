Si ustiona al campo estivo dei lupetti

Scout di otto anni ricoverato a Milano Il bambino, residente a Treviglio, è stato trasportato all’ospedale Buzzi, dove è giunto in condizioni critiche.

Un bambino di otto anni residente a Treviglio è ricoverato dalla sera del 13 giugno all’ospedale Buzzi di Milano, in seguito a un incidente avvenuto all’esterno della casa scout nei boschi della Spina Verde sopra Prestino, Como.

Secondo quanto ricostruito il bambino stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza – il classico campo estivo dei lupetti – con il suo gruppo, il gruppo Asi Scout di Agnadello, nel Cremonese, quando, armeggiando attorno al fuoco, avrebbe subìto un improvviso ritorno di fiamma, conseguenza dell’utilizzo di una bottiglietta d’alcol. La situazione è apparsa fin da subito grave: gli accompagnatori del gruppo, senza avvertire il 118, lo hanno caricato in auto e portato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna con ustioni al volto, al torace e alle braccia. Dopo le prime medicazioni, il personale medico dell’ospedale ne ha disposto il trasferimento urgente al Buzzi di Milano, dove è attivo un reparto grandi ustioni.

È arrivato in condizioni davvero critiche, al punto che – almeno nelle prime fasi – si era temuto per la sua stessa vita. La situazione, per fortuna, è andata lentamente migliorando nel corso della notte.

