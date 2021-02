Somministrazioni ad Antegnate, Bertolaso:

«Con le dosi, Bassa vaccinata entro giugno» Primo giorno di vaccini all’interno del centro commerciale Antegnate Gran Shopping: Asst Bergamo Ovest ha allestito l’hub vaccinale nella galleria e venerdì mattina 26 febbraio è arrivato anche Bertolaso.

«Il centro di vaccinazione sta andando bene, il primo giorno è sempre il più difficile: siamo contenti della grande partecipazione dei cittadini, sono orgoglioso dei medici e degli infermieri che stanno lavorando come volontari: questa è una vaccinazione con un significato sociale enorme e credo che ognuno di noi debba dare il suo contributo per vincere questa battaglia. Onore al merito agli operatori e a chi si vaccina» ha detto Guido Bertolaso, responsabile della campagna anti Covid in Lombardia, in visita ad Antegnate.

L’apertura del centro vaccini ad Antegnate

Un commento anche sulle tempistiche:«Dipenderà dai vaccini, se arriveranno nei tempi e nelle dosi stabilite» ha detto. Secondo una stima effettuata il cordone sanitario Brescia-Bergamo potrebbe essere vaccinato entro domenica prossima e entro la fine di giugno la Bassa Bergamasca potrebbe essere tutta coperta: «Il problema sono le munizioni, io devo solo spararle - ha commentato Bertolaso -. Sono gli altri che ce le devono fornire e speriamo che vengano approvati i nuovi vaccini e si velocizzino le consegne delle somministrazione, anche grazie all’intervento del premier».

Il primo vaccinato della giornata è stato un 82enne di Antegnate.

L’obiettivo è «avere una potenza di azione sempre più ampia - ha continuato -. Non abbiamo problemi a organizzare i centri di somministrazione. L’Ats di Bergamo ha già individuato due, tre centri per vaccinare anche 3-4 mila persone al giorno. Siamo in grado di lavorare molto di più rispetto a quello che stiamo facendo se ci danno gli strumenti».

Ad Antegnate le prime vaccinazioni

Il centro vaccini dentro l’Antegnate Gran Shopping

