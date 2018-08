Sorpreso con mezzo chilo di hashish

Arrestato spacciatore a Zingonia Lunedì i carabinieri della compagnia di Treviglio hanno arrestato in flagranza di reato un 26enne gambiano residente a Milano trovato in possesso di circa mezzo kg di hashish.

L’uomo, privo di documenti, è stato fermato in via Fermi di Osio Sotto, in località “Zingonia”, mentre a piedi si stava allontanando dalla nota Piazza Affari. L’atteggiamento sospetto del giovane faceva scaturire il controllo a seguito del quale venivano rinvenuti nello zainetto che aveva al seguito cinque panetti di hashish da grammi 100 cadauno. L’extracomunitario era venuto nella Bassa per rifornirsi dello stupefacente recuperato dai militari della Stazione di Zingonia, che sono appunto intervenuti dopo aver individuato il movimento sospetto dell’africano.

Arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, su disposizione del pm di turno, il 26enne è stato quindi ristretto presso le camere di sicurezza della compagnia di Treviglio, in attesa dell’udienza di convalida.

