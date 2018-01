I gattini uccisi a Spirano in una foto di qualche tempo fa.

Spirano, morti 5 gatti avvelenati

Scatta l’allarme e la denuncia Ritrovati la mattina di sabato 20 gennaio nella zona San Rocco i corpi senza vita di cinque felini.

Gatti avvelenati nella notte tra venerdì e sabato a Spirano. A ritrovarli è stata una donna che ha lanciato l’allarme sui social. Il fatto è avvenuto a Spirano nella zona San Rocco. I poveri mici sono stati uccisi e ritrovati in un campo. Un gesto crudele e assurdo che sta destando un’indignazione generale.

Per ora è stata avanzata una denuncia contro ignoti ed è partita la segnalazione all’Enpa. Non pubblichiamo la foto «forte e cruda» dei corpi dei gattini morti che circola su Facebook, preferiamo farveli vedere quando erano ancora vivi e felici, tutti insieme in una foto di qualche tempo fa che ci h mandato la loro proprietaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA