Suisio, malore sul lavoro

Muore operaio 50enne L’uomo si è sentito male alle 7 di questa mattina, inutili i soccorsi.

È di un 50 enne di Verdellino, l’uomo deceduto alle 7 di giovedì 28 marzo a Suisio . L’uomo era al lavoro in una ditta che produce cosmetici in via delle Valli e si è sentito male. I colleghi hanno subito avvisato i soccorsi che sono arrivati sul posto con un’auto medica. Nonostante i tentativi dei sanitari di rianimarlo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri di Treviglio.

