Romano, forti raffiche di vento

Scoperchiata una palazzina Il vento fortissimo ha causato molti danni nella provincia di Bergamo e in particolare a Romano, dove le raffiche hanno scoperchiato il tetto di una casa.

È successo a Romano in via Crotti, nel tardo pomeriggio di sabato 11 maggio. Ben 40 metri quadrati di lamiera sono stati divelti e la copertura si è «appoggiata» sul cavo dell’elettricità. La corrente non è saltata ma i vigili del fuoco la disattiveranno per permettere la rimozione della copertura. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco di Romano, fortunatamente non ci sono feriti anche se quanto accaduto ha creato sgomento data la forza del vento e l’imponenza della copertura che si è completamente «staccata» dal tetto in cemento. La palazzina, composta da quattro appartamenti e un ufficio, è agibile.

