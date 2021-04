Tetto in fiamme a Castel Rozzone, intervengono i vigili del fuoco: rogo domato - Foto Nella serata di giovedì 8 aprile in via Matteotti. Nessun ferito. Ecco le immagini dell’intervento.

I vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e i volontari di Treviglio sono intervenuti per un incendio sul tetto di una palazzina a Castel Rozzone, in via Matteotti, poco prima delle 21. Spente le fiamme, i vigili del fuoco hanno bonificato l’area compromessa. Fortunatamente non si registrano feriti.

Ecco alcune immagini dell’intervento sul tetto.

