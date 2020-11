(Foto by Luca Cesni)

MIncidente mortale a Fara (Foto by Luca Cesni)

Tragico incidente a Fara Gera d’Adda

Motociclista 54enne cade e perde la vita L’uomo ha perso il controllo della moto e poi si è schiantato a terra, morendo sul colpo.

Un 54enne in sella alla moto stava viaggiando in direzione Canonica sulla provinciale 184 quando, all’altezza a Fara d’Adda sulla curva all’incrocio con via Crespi, è finito contro il cordolo del marciapiede, ha sbandato ed è caduto a terra. L’uomo, ha perso subito conoscenza ed è stato soccorso da alcuni passanti, ma è morto sul colpo.

La strada è stata chiusa per permettere i soccorsi e il recupero della salma.

Sul posto i carabinieri di Treviglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA