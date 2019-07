L’abitazione dei due anziani in via Trieste a Treviglio

Treviglio, anziana morta in casa

Il marito indagato per omicidio È stato iscritto nel registro degli indagati il pensionato di 81 anni soccorso martedì 9 luglio nella sua abitazione in via Trieste.

È stato iscritto nel registro degli indagati dal pm Letizia Ruggeri, che nella mattinata di mercoledì 10 luglio ha aperto un fascicolo per omicidio volontario, O. G., il pensionato di 81 anni soccorso martedì a mezzogiorno dopo aver tentato il suicidio nella sua casa di via Trieste 12 a Treviglio dove è stata trovata morta la moglie Maria Antonia Lanzeni, 84 anni. La donna non presentava segni di violenza, ma la Procura vuole vederci chiaro, anche perché il marito, mentre veniva caricato sull’ambulanza (è tuttora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Treviglio), avrebbe detto ai soccorritori, pur in maniera confusa, di averla uccisa.

Fondamentale per chiarire le cause del decesso sarà anche l’autopsia sul corpo della donna, in programma giovedì 11 luglio all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. I familiari non credono alla versione dell’omicidio con conseguente tentato suicidio: pensano che la donna sia morta per malore e il marito abbia poi tentato il suicidio per la disperazione.

