Assalto al Bancomat del Banco Bpm di via Matteotti a Treviglio sotto i portici del centro (Foto by Cesni)

Treviglio, assalto al bancomat in centro

Il colpo intorno alle 4 del mattino - Le foto Assaltato intorno alle 4 di sabato 10 ottobre il Bancomat del Banco Bpm di via Matteotti a Treviglio.

Assaltato intorno alle 4 di sabato 10 ottobre il Bancomat del Banco Bpm di via Matteotti a Treviglio. I malviventi hanno saturato il locale del bancomat, che si trova sotto i portici del centro, con il gas e poi lo hanno fatto saltare. Per il momento non si sa ancora a quanto ammonta il bottino. I malviventi si sono poi dati alla fuga e le indagini sono in corso per rintracciarli. Sul posto sono sopraggiunti subito i militari del vicino Commissariato di Polizia. Seguono aggiornamenti.

