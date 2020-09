Treviglio, auto fuori strada abbatte un palo

Coinvolti anche due minorenni L’incidente si è verificato in via Vittorio Emanuele verso le 16.15 di venerdì 25 settembre, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Un’auto con tre persone a bordo è uscita di strada a Treviglio abbattendo un cartello della segnaletica. Nell’auto viaggiava una donna di 47 anni con due minorenni una bimba di 9 anni e una ragazza di 17.

Sul posto sono subito accorse un’ambulanza e un’auto medica in codice rosso, per fortuna solo un grande spavento per i tre che non hanno subito conseguenze. La ragazza di 17 anni e la bimba di 9 stanno bene, sono stati trasportati in ospedale solo per accertamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA