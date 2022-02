Treviglio, dall’11 febbraio stop alla navetta per il Presst L’Asst Bergamo Ovest: «Dopo la fase sperimentale, causa il mancato utilizzo da parte dei cittadini, venerdì 11 febbraio cesserà l’attività della navetta».

L’Asst Bergamo Ovest comunica che «dopo la fase sperimentale, visto il sostanziale non utilizzo da parte dei cittadini della navetta Treviglio – Presst/Consultorio, ha deciso di sopprimere il servizio; l’ultima corsa sarà venerdì 11 febbraio». «Abbiamo attivato questa sperimentazione – spiega Andrea Ghedi, Direttore Socio Sanitario dell’Asst – come da impegni presi a luglio 2021 con l’Amministrazione Comunale e i nostri cittadini-utenti. I risultati dicono che si tratta di un chiaro esempio che i bisogni di servizi che teoricamente vengono attribuiti alla popolazione, effettivamente non trovano un riscontro nei fatti. Gli attuali servizi offerti dalla SAI sono sufficienti a coprire le necessità di trasporto dei trevigliesi verso l’Ospedale, il Presst e il Consultorio Familiare».

