Brebemi, si schianta contro il guard rail

Gravissima una ragazza di 21 anni Sul posto l’Elisoccorso e l’ambulanza oltre a due squadre dei Vigili del fuoco: la donna è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni.

Una ragazza di 21 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente in Brebemi tra Caravaggio e Treviglio. L’incidente, di cui al momento non si conosce ancora l’esatta dinamica, è avvenuto intorno alle 15 di martedì 23 luglio. Sembrerebbe che la ragazza abbia perso, per ragioni ancora da accertare, il controllo dell’auto su cui viaggiava e sia finita contro il guard rail senza coinvolgere altri mezzi nell’impatto. Sul posto sono giunti l’Elisoccorso di Como, la Croce rossa di Treviglio e un’auto medica oltre a due Squadre dei Vigili del fuoco di Dalmine e Treviglio. Il traffico è rimasto bloccato in direzione Bergamo - Milano creando lunghe code. La ragazza è stata trasportata dall’Elisoccorso all’ospedale di Circolo di Varese in codice rosso.

Le code lungo la Brebemi per l’incidente tra Caravaggio e Treviglio

(Foto by Cesni)

