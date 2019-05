Treviglio: diciottenne in bici investito

È grave, trasportato al «Niguarda» L’incidente domenica 5 maggio lungo la strada statale 472. Il ragazzo, di Treviglio, portato in ospedale in codice rosso con l’elicottero del 118.

Un ragazzo di 18 anni è stato investito a Treviglio. lungo la strada statale 472, nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 5 maggio. È stato travolto da un’auto mentre viaggiava in direzione Treviglio di ritorno da Casirate. Soccorso in codice rosso con l’elicottero del 118, è stato portato in codice rosso all’ospedale «Niguarda» di Milano: le sue condizioni sono gravi.

L’ambulanza e l'automedica sulla Statale 472

© RIPRODUZIONE RISERVATA