Treviglio, la navetta gratuita per il Presst dal 31 gennaio cambia orari e tragitto Il bus percorrerà solo un percorso all’interno di Treviglio per raggiungere il nuovo Presst e il Consultorio (andata e ritorno), niente tappa al PalaSpirà, hub già servito dalla convenzione stipulata dal Comune di Treviglio con le associazioni. Ecco i nuovi orari e le fermate.

Dopo i primi viaggi sperimentali durante i quali sono stati monitorati gli accessi (esigui), l’Asst Bergamo Ovest, informato il Comune di Spirano, ha aumentato a 5 le corse cittadine, escludendo il PalaSpirà, hub già servito dalla convenzione stipulata dal Comune di Treviglio con le associazioni. Il bus navetta percorrerà, perciò, solo un percorso all’interno di Treviglio per raggiungere il nuovo Presst e il Consultorio (andata e ritorno).

Per accedere al servizio bus sarà sempre necessario, all’atto della salita, presentare allo steward:

- Green pass

- Documento attestante la prenotazione ad uno dei seguenti servizi socio-sanitari erogati dal Presst:

•Sportello Scelta/Revoca – Esenzione – Rilascio TS – Credenziali FSE

•Servizio protesica [per ausili, piani terapeutici, device per diabetici]

•Ufficio Invalidi – Commissione invalidi

•Ufficio Convenzioni

•Sportello Assorbenza

•ADI – Assistenza Domiciliare Integrata

•Consultorio Familiare

•Vaccinazioni sia pediatriche sia area adulti

Non sarà fornito il trasporto a chi non mostrerà idonea documentazione o che dovessero raggiungere il Presst presso l’Ospedale per l’attività istituzionale dello stesso (es. visite, prelievi ematici, esami radiologico): questi cittadini potranno usufruire dei mezzi di trasporto già esistenti.

Il bus avrà la capienza massima di 50 posti, con la limitazione come da norme ministeriali a seconda del colore in cui si trova Regione Lombardia (ora 80% = 40 posti max).

Qui i nuovi orari e le fermate.

