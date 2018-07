Treviglio, piazza Setti sorvegliata

Bando per installare 14 telecamere Più sicurezza e controllo urbano sul territorio di Treviglio grazie a un progetto che prevede l’installazione di 21 nuove telecamere di videosorveglianza, tra le quali una per la lettura delle targhe.

Il progetto in questione verrà presentato in Regione Lombardia dal Comune, nell’ambito di un bando per ottenere eventualmente un finanziamento di 40 mila euro, dei 58 mila necessari per la collocazione del potenziato sistema di controllo. La Giunta ha per ora approvato il pacchetto per l’acquisto delle apparecchiature. Delle nuove telecamere, 14 verranno posizionate in piazza Setti: sei in superficie a controllare il gettonato luogo di aggregazione e otto nei due piani del parcheggio sotterraneo, il primo pubblico a tariffa oraria e il secondo con box e stalli privati.

