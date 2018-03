Treviglio ripensa il suo centro civico

Nuovi spazi per la biblioteca dei ragazzi Nel progetto sorgerà nell’ala dell’ex convento destinata finora agli alloggi. Si ipotizza anche l’ampliamento: in mostra le proposte di due ex universitari.

Per ora è solo un’idea progettuale ma in grado di rendere più funzionale il centro civico culturale di Treviglio, con spazi ricavati in un’ala dismessa dello storico edificio ed eventualmente l’ampliamento della struttura esistente. Nel progetto ideale la biblioteca dei ragazzi verrebbe trasferita e ampliata nell’ala dell’ex convento ora destinata ad alloggi ma abitata da pochissime famiglie. Al pianterreno verrebbero così ricavate nuove aule per la lettura e lo studio (proprio dove oggi c’è la Bibliocuccioli). E due universitari espongono in mostra in questi giorni anche un possibile progetto di ampliamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA