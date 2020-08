Trovato senza vita vicino all’auto Muore un 36enne a Urgnano

Trovato senza vita vicino all’auto

È stato trovato senza vita, vicino alla sua macchina, a Urgnano, nella zona di Basella. Un uomo, di 36 anni, è morto probabilmente nella giornata di martedì 4 agosto ed è stato individuato nei pressi della sua vettura da un passante, intorno alle 7.15 di mercoledì 5.

L’uomo ha notato la macchina con la portiera aperta, su una strada campestre: una traversa di via Bizzera che collega Urgnano con Basella. Immediato l’intervento dei soccorsi con un’auto medica: per il 36enne non c’è stato nulla da fare e il decesso, secondo le prime informazioni, sarebbe stato causato dall’assunzione di droga. Sul posto anche i carabinieri di Urgnano.

