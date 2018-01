Ubriaco e senza patente fugge all’alt

Inseguimento e due carabinieri feriti Un uomo a Ciserano è scappato all’alt dei militari che lo avevano fermato per un controllo. Lungo inseguimento finito con lo speronamento della gazzella. Arrestato ma due carabinieri feriti.

Nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 gennaio, in località Zingonia di Ciserano, i Carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno arrestato in flagranza di reato dopo un rocambolesco inseguimento un albanese 26enne, residente in provincia di Bergamo. Il giovane, a bordo di un’utilitaria, ha impegnato più pattuglie dell’Arma dei Carabinieri della Bassa Bergamasca, dopo non aver ottemperato all’intimazione dell’alt durante un ordinario controllo preventivo su strada da parte dei militari.

Diversi sono stati i Comuni attraversati dal giovane nella sua folle fuga, Verdello-Pognano-Lurano-Brignano Gera d’Adda e poi ancora Verdellino ed infine Ciserano, finché appunto i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Treviglio ed i colleghi della Stazione CC di Zingonia non l’hanno bloccato a Ciserano. Qui, il 26enne, per sfuggire al relativo fermo, ha comunque speronato più volte un mezzo militare dei carabinieri, danneggiandolo gravemente. Anche la sua autovettura, probabilmente in conseguenza della fuga ad elevata velocità, ha preso fuoco nel vano motore, rendendo quindi necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco per le necessarie operazioni di raffreddamento.

Due militari sono rimasti infortunati, ne avranno per una settimana, come difatti diagnosticato dai sanitari. L’albanese è stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, danneggiamento aggravato e guida sotto l’effetto dell’alcol. A seguito della prova etilometrica a cui è stato sottoposto, lo stesso è risultato positivo con un tasso superiore di quasi 3 volte il limite consentito dalla Legge. I Carabinieri hanno anche accertato il fatto che il 26enne guidava senza patente, in quanto già precedentemente ritiratagli sempre per guida sotto l’effetto dell’alcol.

© RIPRODUZIONE RISERVATA