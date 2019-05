Un’area verde con la «fontana del missile»

Ecco come sarà la nuova Zingonia Tutti i dettagli su «L’Eco di Bergamo» in edicola oggi, domenica 19 maggio: il piano attuativo per la zona fissa i paletti entro i quali i privati che in futuro investiranno nell’area delle cosiddette «torri del degrado» dovranno muoversi.

Come diventeranno corso Europa e la zona dei condomini Anna e Athena dopo che i palazzoni saranno completamente demoliti? Un’idea si può avere già adesso grazie al piano attuativo elaborato dalla società regionale «Infrastrutture lombarde spa» e che era stato approvato dal Consiglio comunale di Ciserano nel 2015. Il piano, in pratica, fissa i paletti entro i quali i privati che in futuro investiranno nell’area delle cosiddette «torri del degrado» dovranno muoversi. Area che ha una superficie di 33 mila metri quadrati e che non si limita solo al terreno occupato dagli «Anna» e «Athena». Il piano attuativo, infatti, prende in considerazione un ambito che parte dalla cosiddetta «fontana del missile» e comprende oltre ai sei condomini, anche tutto il tratto di corso Europa che arriva più o meno fino all’altezza dell’intersezione con via Londra e via Genova.

Proprio questo tratto di corso Europa verrà eliminato. Al suo posto è prevista un’area verde di circa ottomila metri quadrati la cui realizzazione spetterà, come standard urbanistici, ai privati che investiranno nella zona. Rimarrà invece – dopo opportuno lavoro di restauro – la «fontana del missile», considerata un simbolo del quartiere troppo importante per essere eliminata.

