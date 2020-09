Uomo scomparso da oltre 48 ore

Appello del Comune di Ciserano È stato visto l’ultima volta al bar Fantoni di Vertova giovedì 10 settembre attorno alle 18,30.

Il Comune di Ciserano segnala sulla sua pagina Facebook un appello per trovare un uomo scomparso: si tratta del signor Valerio Rossoni. È stato visto l’ultima volta al bar Fantoni di Vertova giovedì 10 settembre attorno alle 18,30 e a oggi, sabato 12 settembre, non si hanno ancora sue notizie. Non ha documenti con sè ma nel portafogli ha i contatti telefonici dei familiari. «Spesso si sposta con mezzi pubblici (bus, treno) anche nelle zone di Bergamo e dei paesi limitrofi a Ciserano» informa l’amministrazione comunale.

Chi lo avesse visto è pregato di segnalarlo ai carabinieri (Tenenza di Zingonia) o telefonare ai seguenti recapiti: 338 2158720 e 347 2682231.

