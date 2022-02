Vaccinazioni al PalaSpirà, due week-end ad accesso libero per i bambini Nei prossimi due weekend si replicherà l’open day pediatrico per bambini dai 5 agli 11 anni.

Sabato 5 e domenica 6 febbraio (e anche sabato 12 e domenica 13) all’Hub Vaccinale di Spirano, il cosiddetto PalaSpirà, si replicherà l’iniziativa di fine gennaio «Open Day Pediatrico»: sarà così possibile vaccinare con la 1° dose i bambini dai 5 agli 11 anni, senza prenotazione, dalle 08 alle 16.

L’open day per le prime dosi viene ripetuto nuovamente per dar modo ai genitori che avessero avuto i bimbi in quarantena o sorveglianza di aderire alla prima dose, recuperando anche eventuali appuntamenti saltati.

C’è di più. Consultando la tabella di Regione Lombardia con gli intervalli di riferimento, si evince che ora il vaccino potranno farlo anche i bambini che hanno contratto l’infezione tra i 3 e gli 11 mesi fa, meglio se entro il 6° mese. Anche chi ha contratto il Covid entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose, dovrà fare la seconda il prima possibile, comunque entro i 6 mesi dalla positività.Importante ricordare ai genitori che il bambino, se tuttora in isolamento o quarantena (perché positivo o contatto di un positivo), non può sottoporsi alla vaccinazione (in questo caso va prenotata o riprogrammata sul sito di Regione Lombardia al termine del provvedimento di Ats).

