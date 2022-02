Vaccinazioni anti Covid, un altro weekend con accesso libero ai bambini: ecco i centri e gli orari Open day sabato 12 febbraio e domenica 13 febbraio: alcuni hub bergamaschi promuoveranno le vaccinazioni anti Covid tra i più piccoli riproponendo l’open day con accesso libero, cioè senza necessità di prenotazione.

Ancora un’opportunità per accelerare le vaccinazioni pediatriche (fascia 5-11 anni). Anche per questo fine settimana, sabato 12 e domenica 13 febbraio, alcuni hub bergamaschi promuoveranno le vaccinazioni anti Covid tra i più piccoli riproponendo l’open day con accesso libero, cioè senza necessità di prenotazione. L’Asst Bergamo Est sarà in campo con i centri vaccinali di Chiuduno (dalle 8 alle 20, sia sabato sia domenica) e Clusone (dalle 8 alle 14, sia sabato sia domenica); l’Asst Bergamo Ovest ripropone l’open day al PalaSpirà di Spirano, aperto sia sabato sia domenica dalle 8 alle 16; il «Papa Giovanni» offre questa opportunità sabato e domenica dalle 8 alle 20 nell’hub dell’auditorium «Parenzan» dell’ospedale.

Negli scorsi due fine settimana, la campagna ha avuto un’importante accelerazione anche grazie all’open day promosso dalla Regione: in Bergamasca tra il 29 e il 30 gennaio 3.069 vaccinazioni nella fascia 5-11 anni (tra prime e seconde dosi), di cui 1.966 grazie all’accesso libero; il 5 e 6 febbraio, invece, le somministrazioni pediatriche complessive negli hub orobici sono state 3.182, 2.231 attraverso l’open day. In totale, quindi, in due weekend sono stati così raggiunti 6.251 bambini tra prime e seconde dosi: in 4.197 hanno beneficiato dell’accesso libero.

