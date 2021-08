Viene somministrato il vaccino monodose Johnson&Johnson, che non richiede richiamo (Foto by Archivio)

Vaccinazioni over 60 anche in farmacia a Martinengo e alla Grumellina di Bergamo Anche in provincia di Bergamo sono partite le vaccinazioni anti Covid19 per gli over 60 presso le farmacie all’interno del progetto pilota di Regione Lombardia che coinvolge 21 farmacie sul territorio regionale. Due quelle individuate in questa fase iniziale in Bergamasca: la Nuova Farmacia Grumellina di Bergamo (via Tadino 4d) e la Farmacia Antica Spezieria di Martinengo.

Anche in provincia di Bergamo sono partite le vaccinazioni anti Covid19 per gli over 60 presso le farmacie all’interno del progetto pilota di Regione Lombardia che coinvolge 21 farmacie sul territorio regionale. Due quelle individuate in questa fase iniziale in Bergamasca: la Nuova Farmacia Grumellina di Bergamo (via Tadino 4d) e la Farmacia Antica Spezieria di Martinengo.

Questa particolare opzione è dedicata alla popolazione over 60 che in provincia di Bergamo è stata vaccinata per l’88%. L’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, però, vuole raggiungere anche i cittadini e le cittadine che non hanno ancora ricevuto alcuna somministrazione. Pertanto la possibilità di accedere direttamente anche in farmacia va in questa direzione. Ulteriore agevolazione è data dal fatto che viene somministrato il vaccino monodose Johnson&Johnson, che non richiede richiamo.

In generale prosegue anche negli hub la vaccinazione per over 60 ad accesso libero e con vaccino ad unica somministrazione: nel complesso hanno approfittato di questa opportunità 2.536 cittadini nel corso del mese di luglio. Con l’occasione si ricorda che per gli “over 60” l’accesso libero e con dose unica alla vaccinazione anti Covid19 proseguirà fino al 30 settembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA