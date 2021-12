Vaccini, Bergamo: sono sei i centri per le dosi ai bambini Ecco gli hub dedicati alle vaccinazioni per i bambini in Bergamasca: ci sono l’ospedale Papa Giovanni, San Giovanni Bianco, Dalmine e Treviglio, Chiuduno e Clusone.

Sono 62 i centri dedicati alle vaccinazioni per i bambini in Lombardia, che prenderanno il via giovedì 16 dicembre e per le quali le prenotazioni verranno aperte, sull’apposito sito regionale, da domenica 12. Nel capoluogo lombardo, la struttura dedicata sarà quella della Fiera in via Scarampo, mentre altri 14 centri verranno dedicati agli under 12 nella Ats Milano, da Sesto San Giovanni a Cinisello Balsamo, da Legnano a Lodi.

Saranno 5 gli hub attivi nell’Ats Insubria (tra i quali quelli di Malpensa Fiere), 10 nell’Ats Montagna (4 in Valcamonica e 6 in Valtellina), 6 nell’Ats Brianza, altrettanti in quella bergamasca, 8 in quella bresciana e nell’Ats Valpadana e 4 in quella di Pavia. Per quanto riguarda i centri vaccinali dedicati ai bambini in Bergamasca sono stati individuati: per l’Asst Papa Giovanni XXIII il centro vaccinale all’ospedale Papa Giovanni e a San Giovanni Bianco, per l’Asst Bergamo Est, l’hub di Chiuduno e Clusone, per l’Asst Bergamo ovest, il centro vaccinale di Dalmine e Treviglio (Fiera).

