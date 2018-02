Viaggio tra le stazioni «fantasma»

Degradate e evitate anche dai pendolari Edifici abbandonati e pochi viaggiatori tra Vidalengo, Morengo e Calcio

E dopo l’incidente di Pioltello la situazione è peggiorata. I comitati: l’unica soluzione è aumentare la frequenza.

«Stazioni fantasma. Così le chiamiamo» racconta Andrea Lancini, pendolare di Fontanella che ogni giorno raggiunge Milano per lavoro. Le stazioni a cui fa riferimento sono quelle di Vidalengo, Morengo-Bariano e Calcio. E la definizione è sicuramente adeguata. Già a partire dalle strade, tutte secondarie, che bisogna imboccare per arrivare a queste stazioni, l’atmosfera che si respira è di abbandono e decadenza. I parcheggi, a volte senza nemmeno le strisce, sono semivuoti. Restano aperti solo i cancelli d’ingresso ai binari, ma le vecchie sale accoglienza sono chiuse da inferriate, coi vetri rotti, scritte sui muri.

La frequenza dei treni è in linea con il paesaggio: qui sostano la metà dei treni che fermano a Romano e Treviglio, le due stazioni principali della linea. A Calcio la media è di 22 fermate al giorno per ogni direzione, a Morengo-Bariano e a Vidalengo si arriva a poco più di trenta fermate. Ma dopo l’incidente ferroviario del 25 gennaio scorso la situazione è ulteriormente peggiorata (anche se provvisoriamente) con una riduzione della frequenza fino al 50 per cento. «La sensazione è di essere emarginati – dice Lancini – . Le persone sono costrette a scegliere altre stazioni e dopo il deragliamento la situazione è peggiorata, visto che i pochi treni che passano, ora trasportano anche il doppio delle persone».

